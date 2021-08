Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione del Fuorisalone Milano Design Week che si terrà dal 4 al 10 settembre 2021, Istituto Italiano di Fotografia espone la 6° edizione della mostra Design-RE work in progress presso la IIFWALL galleria fotografica in via Enrico Caviglia 3, Milano, dal 6 all’11 settembre 2021. Design-RE è un progetto fotografico nato in occasione del Salone del Mobile 2011, ideato e curato da Lorenzo Palmeri e Giovanni Pelloso, in collaborazione con Istituto Italiano di Fotografia. Si tratta di un censimento fotografico dei volti rappresentativi del design contemporaneo nazionale ed internazionale, rinnovandosi di anno in anno in un continuo work in progress, poiché costantemente nuovi volti e nuove aziende si affacciano sul mondo del design. Il direttore e curatore Lorenzo Palmieri racconta così il progetto: “Il ritratto è dialogo, intervento; un’espressione che incrocia la pianificazione e l’imprevisto, l’organizzazione e il gioco, l’impegno e la fantasia. Il designer è il RE ed è, per l’occasione, scoperto dallo sguardo del fotografo”. Dopo aver ottenuto per la prima edizione anche il patrocinio dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), Design-RE ha visto una 2a edizione presso la Design Library di Milano e una 3a edizione in occasione del Fuori Salone 2012 in collaborazione con la rivista Interni. La 4° edizione è avvenuta nel 2014 in occasione del Design Week, mentre la 5° nel 2019 per il salone del Mobile di Milano. I designer: Luisa Bocchietto, Andrea Branzi, Carlo Contin, Marco Ferrari, Laura Fiaschi, Roberto Giacomucci, Stefano Giovannoni, Massimo Iosa Ghini, Giulio Iacchetti, Setsu Ito, Andrea Maragno, Alberto Meda, Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Lorenzo Palmeri, Angela Ponzini, Valerio Sommella. I fotografi: Stefano Aschieri, Virginia Bettoja, Federica Bologna, Luisa Civardi, Nicola Cordì, Alessandro de Alberto, Linda Guerrisi, Giulia Laddago, Maddalena Migliore, Stefano Monti, Desirèe Sacchiero, Federica Simoni, Giulio Storti. Ufficio stampa: Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, 20139 Milano Marta Rubina Mugoni: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623