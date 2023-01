SANAA è uno studio di architettura internazionale pluripremiato, tra i più influenti al mondo, che progetta edifici essenziali, di grande valore estetico. Negli anni ha sviluppato una ricerca attenta a cogliere una sintesi originale e unica tra materiali, forme e strutture. Le loro opere, frutto di una meticolosa ricerca architettonica, disegnano spazi fluidi e minimali, in grado di creare una simbiosi tra edificio e luogo definendo nuove prospettive spaziali. La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico di Milano inaugura il 17 gennaio 2023 il rinnovato Spazio Mostre con l’esposizione di alcuni tra i più significativi progetti realizzati da Kazuyo Sejima, fondatrice dello studio SANAA insieme a Ry?e Nishizawa nel 1995, Pritzker Prize nel 2010, e dal 2015 Professoressa ordinaria presso il Politecnico di Milano.

Mostra di architettura “Sanaa: construction and structure with works of walter niedermayr”