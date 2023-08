Mostra di arte contemporanea "art walkway - 3rd edition"

Inaugurazione della mostra "Art Walkway - 3rd Edition", che si tiene a Milano presso la Galleria Cael di Via Carlo Tenca 11 dall'8 al 22 settembre 2023, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.

Concept:

Il titolo di questa mostra può essere visualizzato non solo come una kermesse di opere d’arte in cui gli artisti partecipanti proporranno le loro creazioni, utilizzando tecniche varie e tematiche personali, la passerella può assumere il ruolo di “ponte” come simbolo di unione e, conseguentemente, di armonia e concordia, o divenire una modalità in cui l’artista vuole essere protagonista, mettendo in mostra le proprie capacità artistiche.

(Loredana Trestin)

La mostra inaugura venerdì 8 settembre 2023 e resta aperta sino al 22 settembre 2023, con orario 11-19 dal lunedì al venerdì.

Gli artisti in mostra sono: Cristina Adria, Mónica Alba, Ama-vi, Anita G, Amanda Brierley, Christalyn Brooks, Crise, Sarah D., Geli, Mareen Jahn, Jesse Jane, Ghada Jarawan, Miki Kurisu, Alessio Marzola, Nastasia_art, Mirko Nikolic, Sang Phan, Josef Rataj, Marzena Schneider, Raffaella Tognolatti, Niclas Von Blücher, Mimo Warto, Rachel Wijsman.

Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo



Art direction e web: Anna Maria Ferrari