Mostra di arte contemporanea

Giovedì 28 settembre alle ore 19:00 Arcadia Art Gallery è lieta di inaugurare la mostra personale di tre artisti contemporanei: Benedetta Belloni, Giorgia Lualdi e Pietro Panza, che con le loro differenze stilistiche raccontano l’arte del tempo in cui viviamo proponendo percorsi visivi concettuali ed estetici di particolare interesse e capaci di suscitare profonde emozioni e consensi tra il pubblico che già ha avuto modo di apprezzare.



I paesaggi onirici o “Mindscapes” di Benedetta Belloni realizzati con una tecnica unica nel suo genere, in cui il fuoco è protagonista assoluto sia come strumento di lavoro sia come metafora dell’energia vitale, rappresentano i tumulti e le emozioni di un’anima irrequieta in cui è facile riconoscersi e perdersi tra sfumature di colori e spessori materici talvolta calmieranti e talvolta travolgenti.



Giorgia Lualdi, ricerca la bellezza estrema attraverso l’utilizzo di gemme allo stato grezzo, per realizzare opere di forte impatto visivo e decorativo, un’immagine chiara dell’epoca in cui viviamo, o meglio della ricerca estetica che appaga la vista in maniera immediata e coinvolgente, con un gioco artistico figurativo ma attualissimo in cui le gemme inserite danno quel tocco in più, particolarmente energetico, ipnotico e catalizzante così come solo gli elementi della Terra sanno dare.





(Pietro Panza)