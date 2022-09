Mostra di fotografie su supporto di legno di Massimo Baldini

In occasione della diciassettesima edizione di Photofestival, una delle principali manifestazioni dedicate alla fotografia in Italia, MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, un’esposizione di opere inedite dell’artista fotografo Massimo Baldini, un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In mostra presso MADE4ART una selezione di dieci coppie di opere realizzate da Massimo Baldini come dittici e presentate attraverso un originalissimo e inedito supporto ligneo ispirato all’arte portatile, una delle prime manifestazioni artistiche della storia umana. Il titolo della personale, "White Noise", prende spunto dalla definizione di quella particolare tipologia di suoni in cui tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano hanno la stessa intensità, come un fruscio monocorde, al pari del ticchettio della pioggia o del mormorio del vento. Queste fotografie livellano le differenze cromatiche degli oggetti ritratti per ricreare visivamente tale “rumore bianco” e suscitare i medesimi effetti di rilassamento e invito alla concentrazione. Statuaria classica, antiche figurine minoiche, edifici rinascimentali, ma anche oggetti contemporanei e di uso comune, come i manichini: l’artista sperimenta su soggetti diversi, spaziando tra epoche e registri differenti, in una fusione tra realtà e concetto, forma e apparenza.