Mostra di livia scholz - Breznay “ars poetica”

Mostra di pittura di Livia Scholz - Breznay pittrice e docente di arte in Accademia DEKART di Reutlingen, Germania. Alla mostra potete vedere i suoi acquarelli, oli, acrilici, paesaggi, composizioni e ritratti. L’artista è una formidabile paesaggista con i suoi acquarelli, evocatrice di poetici composizioni e ritrattista di rara maestria. La sua formazione comincia a Budapest nell’Università di Arti Applicate dove tra l’altro è allieva del Prof. Rubik, inventore del famoso cubo da lui denominato e prosegue con numerosi lavori di illustrazion e edizioni illustrate dalle maggiori case editrici di Ungheria e in Europa. Ora ci mostra le sue ultime creazioni dove possiamo ammirare in tutto il suo splendore la gioia di bellezza che ispira la sua Ars poetica.