Mostra di Zeroscena e Silvia Francis Berry a Spazioserra

AFFITTASI LUMINOSISSIMO BILOCALE

mostra di Zeroscena e Silvia Francis Berry

a cura di spazioSERRA

riflessione di Laura Raccanelli e Alice Nagini



visibile dal 15/02/2024 al 22/03/2024

opening giovedì 15/02/2024 ore 19:00

stazione ferroviaria Milano Lancetti



AFFITTASI LUMINOSISSIMO BILOCALE è la mostra site-specific di Zeroscena e Silvia Francis Berry all’interno di suMISURA, la stagione espositiva in cui l* artist* selezionat* analizzano spazioSERRA, al contempo contenuto e contenitore, dove quotidianamente le stesse regole che lo costituiscono vengono enfatizzate, sfruttate, deformate, rimodellate e talvolta annullate. La mostra è visibile da giovedì 15 febbraio a venerdì 22 marzo 2024 presso la stazione ferroviaria Milano Lancetti.



Il collettivo Zeroscena si avvale di differenti media per indagare le possibilità espressive e relazionali del gioco, la parola, la memoria degli archivi, relazionandosi con il territorio in cui operano. Insieme a Berry, che invece fa del disegno il principale medium espressivo della sua ricerca, si sono occupat* del rapporto tra il territorio e i suoi abitanti.



Partendo dall’esperienza personale del* artist*, che hanno vissuto da studenti a Milano e a Venezia, la mostra AFFITTASI LUMINOSISSIMO BILOCALE porta una tematica di interesse pubblico in un luogo pubblico: l’emergenza abitativa che colpisce diverse città italiane, creando disagio sociale specialmente tra student* e lavorator* precar*. Il progetto intende evidenziare e denunciare la nevrosi del settore immobiliare attraverso l’allestimento all’interno di spazioSERRA di un appartamento fittizio, dove i mobili sono di cartone o di recupero e i muri si riducono a una planimetria disegnata sul pavimento.



Una serie di annunci pubblicati sui principali portali immobiliari anticipa e accompagna la mostra. All’interno di spazioSERRA viene allestito un “luminosissimo bilocale” su misura, dotato di posti letto (troppi), cucina e persino bagno con wc e doccia. Come spesso succede nelle case in affitto, il mobilio è di recupero, proviene cioè da case, o cantine, di amic* e familiari o da annunci di privat* cittadin* che regalano pezzi di arredamento, pur di liberarsene. Alla fine della mostra, gli oggetti saranno restituiti o resi nuovamente disponibili gratuitamente. Scrivono Alice Nagini e Laura Raccanelli nella riflessione che accompagna la mostra: “L’insieme degli elementi esposti configura un sistema di oggetti in transito: sagome provvisorie, tracce di una struttura inconsistente, scarti convertiti in risorse. Ciascuno di essi porta incisa la narrazione di chi lo ha vissuto, ma è nella dimensione del movimento e della ricollocazione che formulano una nuova dichiarazione congiunta. Divenendo altro da sé, le cose, ridefiniscono il significato dello spazio domestico, che da stabile e protettivo si fa emblema di compromesso e necessario adattamento”.



Stiamo affrontando un’emergenza abitativa diffusa, i cui impatti sono particolarmente evidenti nelle città come Milano, che attraggono student* e lavorator* da tutta Italia e dall’estero. Si assiste a una diffusa commercializzazione di abitazioni dalle dimensioni sproporzionate, troppo piccole rispetto al costo ed eccessivamente onerose rispetto al reddito medio. Student*, giovani e lavorator* precar* subiscono le conseguenze di un sistema che sempre più spesso considera una casa non come un diritto fondamentale, ma piuttosto come un privilegio da meritare. “L’installazione, con i suoi arredi recuperati, è allora dis-abitativa nel dare concretezza al tradimento etimologico dell’abitare [dal lat. habitare, propr. «tenere», frequent. di habere «avere»], racconta di una mobilità imposta dalla precarietà abitativa e insieme dichiara simbolicamente il divieto di radicarsi”.



EVENTI

17/02 ore 15:30 @ spazioSERRA | AnthroDay Milano - L’incontro propone un dialogo tra arte, antropologia e questioni abitative, con un approfondimento dell’antropologa urbana Laura Raccanelli e della dottoranda in studi letterari Alice Nagini, e la partecipazione di Ilaria Lamera (Tende in Piazza), Noemi Mariani (@mangiapregasbatty) e Valentina Rizzi, dottoranda IUAV: verranno affrontate le tematiche dell’abitare e dell’agentività degli oggetti nel definire lo spazio domestico. Evento a ingresso libero su iscrizione.



22/03 ore 19:00 @ spazioSERRA | Pick Up Party - In occasione del finissage della mostra, lo spazio verrà aperto e i mobili utilizzati potranno essere prelevati da chiunque sia interessato a usarli per arredare la propria casa, salvandoli dall’oblio di una cantina o di una discarica.