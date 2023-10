Le opere di El Greco in mostra a Palazzo Reale

Palazzo Reale di Milano presenta, per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614), che abiterà gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale dall’11 ottobre 2023 all’11 febbraio 2024.

La mostra

La mostra “El Greco”, promossa dal Comune di Milano Cultura e prodotta da Palazzo Reale e MondoMostre, con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia, è curata da Juan Antonio García Castro, Palma Martínez - Burgos García e Thomas Clement Salomon, con il coordinamento scientifico di Mila Ortiz.

Il progetto espositivo presenta 41 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro. La mostra “El Greco” è infatti il frutto di una profonda e innovativa riflessione storico-critica, i cui punti di forza sono costituiti dall’attenta riconsiderazione dell’impatto dei modelli italiani nella formazione dell’artista e dall’interpretazione dell’ultimo periodo toledano con il recupero di un’impostazione compositiva in senso lato bizantina.

Il percorso espositivo è articolato in sezioni pensate in modo da tenere costantemente a fuoco il rapporto dell’artista con i luoghi in cui ha vissuto e al contempo offrire ai visitatori con immediatezza una precisa ricostruzione storico-biografica.

Il percorso

La mostra si compone di cinque momenti fondamentali, pensati come aree tematiche: dalla prima sezione, intitolata “Il bivio”, che affronta gli esordi del pittore nel circolo della produzione cretese di icone, alla seconda “Dialoghi con l’Italia”, dove emerge il diretto influsso dei pittori italiani da lui ammirati per l’uso del colore e della luce, tra cui Michelangelo, Parmigianino, Correggio, Tiziano, Tintoretto, i Bassano, scelti a modello e dei quali El Greco non abbandonò mai gli insegnamenti. Nella terza, “Dipingendo la santità”, la mostra approfondisce la prima fase del lavoro di El Greco a Toledo come pittore di scene religiose e dipinti devozionali, mentre la quarta sezione, “L’icona, di nuovo”, illustra come l’artista torni, nell’ultima fase della propria esistenza, a richiamarsi al sistema compositivo delle icone della sua natia Creta, sviluppando una produzione caratterizzata da un approccio diretto, frontale, senza nulla che distolga dalla devozione.

Conclude la mostra una sezione in cui si rende omaggio all’unica opera mitologica realizzata da El Greco, “El Greco nel Labirinto”, capolavoro tardivo e geniale, pieno di messaggi che ancora oggi rimangono non completamente interpretati.