La mostra "L'esercito di terracotta" a Milano ancora per un mese: prolungata fino ad ottobre

Il viaggio alla scoperta di nuovi mondi e nuove culture è da sempre una delle maggiori aspirazioni dell’uomo. La situazione attuale ha reso molto difficoltoso spostarsi, soprattutto in luoghi lontani. Chi non avrebbe il desiderio di visitare la Cina, una delle civiltà più misteriose e affascinanti di sempre? Dal 12 Settembre al 18 Ottobre a Milano c’è però l’opportunità davvero unica di toccare con mano la ricostruzione di uno dei tesori più straordinari della millenaria cultura cinese: l’esposizione internazionale “L’esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina” riapre per poco più di un mese, permettendo al pubblico di effettuare un sorprendente percorso nell’Antica Cina di 2.200 anni fa, alla scoperta dell’ottava meraviglia del mondo.

Il ruolo di ponte solidale tra popoli diversi non smette di essere l’obiettivo primario di una Mostra che, fin dalla sua inaugurazione sul suolo milanese, ha assunto la veste di hub interculturale pienamente vissuto ed apprezzato da decine di migliaia di visitatori che si sono emozionati e stupiti di fronte alla maestosità delle 300 riproduzioni scoperte nella vastissima necropoli di Xi’An. Ci sarà un’ultima, imperdibile occasione di conoscere una delle più grandi scoperte archeologiche del XX° secolo, grazie alla riapertura dal 12 Settembre al 18 Ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano. Quest’apertura conclusiva è stata studiata in maniera estremamente flessibile, per venire incontro non solo alle esigenze dei singoli, ma anche a quelle dei gruppi: le giornate di martedì e mercoledì feriali sono infatti dedicate solo a eventi privati, gruppi o scuole su prenotazione. Giovedì e sabato dal giorno 19/9 la Mostra sarà visitabile fino alle 23 per agevolare una maggior fruizione serale, mentre il lunedì viene offerta una tariffa flat di 10 euro.

L'esposizione

L’esposizione si snoda in 1.800 metri quadri attraversando quella che fu la storia del Primo Imperatore Qin Shi Huangdi, il suo esercito, le conquiste militari, la creazione e il mantenimento dell’Impero, lo straordinario processo di costruzione dell’Esercito di Terracotta, la tomba dell’Imperatore e gli scavi archeologici. Le statue, le armi, le armature, i carri da guerra, il vasellame e gli oggetti che richiamano la vita quotidiana dell’antica Cina, sono ricavati dagli unici calchi esistenti, frutto del lavoro e delle attente rifiniture di artigiani cinesi della regione dello Xi’An, che con gli stessi materiali di allora perpetuano la grande tradizione dell’arte orientale. La bellezza delle statue e delle opere ritrovate, la loro storia, la spettacolarità che il sito archeologico offre agli occhi del visitatore, rivivono tra luce e narrazione multimediale grazie ad una particolare istallazione che conclude il percorso.

Protocollo delle visite e misure anti-covid

Le visite alla mostra si svolgeranno secondo un protocollo anti COVID_19 secondo quanto prescritto dall'ordinanza della regione Lombardia n.547 del 17/05/2020 e succ. Per tutte le specifiche visitare il sito dedicato. La prenotazione del biglietto è obbligatoria, anche telefonando al n. +39 333 9177046.

Orari mostra

(Ingresso consentito fino ad un'ora prima della chiusura)

- lunedì – venerdì – domenica dalle 10 alle 19.30

- giovedì dalle 10 alle 23

- sabato 12/9 (riapertura) dalle 10 alle 21 - sabato 19/9 e seguenti dalle 10 alle 23

Chiuso nei martedì e mercoledì feriali salvo eventi privati, gruppi o scuole su prenotazione. I biglietti sono disponibili al botteghino fino ad 1 ora prima della chiusura della mostra. Per le misure anti Covid e di distanziamento è consigliata la prenotazione telefonica o l’acquisto

online.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria)

E-mail: info@esercito-terracotta.it

Tel. +39 333 9177046

L'ufficio risponde:

– lunedì dalle ore 10 alle ore 18

– giovedì dalle ore 10 alle ore 21

– venerdì dalle ore 10 alle ore 18

– sabato dalle ore 10 alle ore 20

– domenica dalle ore 10 alle ore 18