Mostra di apertura della rassegna IIF “Immagini, oltre i confini”.



Istituto Italiano di Fotografia partecipa alla 17ª edizione del Milano PHOTOFESTIVAL con un ricco palinsesto di mostre monografiche e collettive, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine. Tra le varie mostre, IIF propone la rassegna intitolata “Immagini, oltre i confini”, a cura di Sanni Agostinelli, dal 21 settembre al 9 novembre 2022, esposta nella IIFWALL la galleria fotografica ospitata nella sede di IIF in via Enrico Caviglia 3 a Milano.



La rassegna si apre mercoledì 21 settembre alle 18:30 con l’inaugurazione della mostra “Exodus” di Manfredi Prestigiacomo, visitabile fino al 3 ottobre. Un reportage realizzato a Lviv (Leopoli) durante il primo mese di guerra in Ucraina. Una città apparentemente lontana e distaccata dallo scenario distruttivo trasmesso dai media, in luoghi dove la guerra sembrava essere ancora latente.



Questo viaggio ha permesso di mostrare due facce della stessa città: da un lato la sofferenza, causata dalla guerra e dalla pressione della propaganda verso il popolo ucraino, dall’altro uno stato d’emergenza quasi inesistente, dove la vita scorreva esattamente come se nulla fosse.



A chilometri di distanza dalle trincee, lontano dall’occhio mediatico, il fotografo ha documentato la resistenza popolare che si preparava a difendere la propria terra.







