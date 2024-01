Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “Malamegi LAB” che si terrà da 27 Gennaio al 7 Febbraio 2024, a Milano, negli spazi del CMC - Centro Culturale di Milano.

L’esposizione presenta le opere di 12 artisti finalisti:

Alisa Aistova - United Kingdom?Claude Jeong - United States?Giulio Pirolo - Italy

Jaros?aw ?ukasik - Poland

Jena Ataras - United States

Jiaqi Lu - China?Katharina Stepper - Germany

La Chigi - Italy

Lorena Bueno Larraz - Spain

Natalia Serzhanova - Italy

Simone Talpa - Italy

Valentina Grilli - Italy



La mostra ripercorre le attuali tendenze dell’arte contemporanea emergente attraversando le varie discipline della creazione artistica.?Ogni artista, attraverso differenti media, investiga i diversi aspetti del mondo in cui viviamo, assieme alle sue sfaccettature e caratteristiche.

Tra tutti i partecipanti alla mostra, Malamegi Lab assegnerà 3 premi diversi, che saranno resi noti al termine della mostra:?- premio in denaro per la ricerca artistica?- premio acquisizione opera, la quale entrerà a far parte della collezione permanente di Malamegi

- premio libro d’arte / monografia.



Gallery







I curatori della mostra sono:?Massimo Toffolo (main curator of Malamegi Lab, Italy) Margherita Jedrzejewska (curator of Malamegi Lab, Italy/Poland)