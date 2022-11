La mostra "Colori d'autunno" del FAI torna a Villa Necchi

Sabato 5 e domenica 6 novembre a Villa Necchi Campiglio torna Colori d'autunno, la mostra mercato dei fiori organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

L'evento

Giunta alla sua seconda edizione, la mostra mercato dedicata a piante, fiori e accessori per il giardinaggio autunnale vedrà protagoniste le camelie, le piante da frutto, gli arbusti da bacca e da fiore, le rose, le erbacee perenni e le piante rampicanti, tipiche di questa stagione.

Il giardino e il campo da tennis coperto della villa ospiteranno espositori accuratamente selezionati, che proporranno le loro migliori collezioni e i prodotti più originali, come il limone Yutzu, per la prima volta presentato a Villa Necchi: probabile ibrido naturale fra la papeda di Ichang e il mandarino Satsuma, ha avuto origine presumibilmente in Corea e da qui è stato introdotto in Cina e poi in Giappone. L’albero del limone Yutzu si presenta piccolo e spinoso; il frutto, usato in cucina quando ancora verde, fra i mesi di settembre e ottobre, diventa giallo chiaro a maturità ed è molto ricco di succo.

Approfondimenti e laboratori arricchiranno la “due giorni” dedicata al giardino d’autunno, mentre gli esperti giardinieri del FAI saranno a disposizione del pubblico per offrire idee, consigli e suggerimenti ai tanti giardinieri per passione che parteciperanno.