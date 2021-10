La cura alla noia in una mostra fotografica ad Abbiategrasso

Nell'ambito del Photofestival Milano 2021 è stata inaugurata il 2 ottobre la mostra fotografica “La Noia”, a Palazzo Stampa di Abbiategrasso, Alzaia Naviglio Grande 14, Abbiategrasso.



La mostra, a cura della fotografa e architetto Marzia Rizzo, vede in esposizione i progetti degli autori: E. Ambrosio, M. C. Anelli, M. Bott, S. Calderone, R. Carpi, A. Corbella, A. C. Gi, M. Ghilardi, F. Gilardone, I. Mancuso, G. Pancera, B. Pennisi, D. Solfaroli Camillocci, E. Rossi, L. Zanini.



Gli autori danno forma alla Noia, uno stato d'animo noto a tutti, ma anche condizione psicologica ed esistenziale complessa dai confini incerti. Prendendo spunto dalle dissertazioni filosofiche di Blaise Pascal o di Arthur Schopenhauer, che intendono la noia come accidia, malinconia o senso di vacuità della vita, esaminando le descrizioni di Giacomo Leopardi o di Walter Benjamin, che la considerano, nella sua accezione più romantica, lo stallo momentaneo che precede l’atto creativo, ogni autore ha indagato su cause-effetti interpretando in modo artistico-concettuale le condizioni prodotte dalla noia: momenti rallentati, spazi monotoni, ripetizioni temporali, sequenze dilatate, distaccamento dalla realtà e coscienza della dimensione del proprio inconscio nel rapporto Es-Ego.



Scopo della mostra è quello di far sorgere domande nello spettatore e allo stesso tempo creare un livello di ambiguità che è strettamente connesso alla varietà di un tema come la Noia.

Ne emerge un lavoro di grande levatura intellettuale ed estetica.



Gallery

La mostra è promossa dall'ass. fotografica The Framers in collaborazione con l'ass. teatrale Crapula Teatro.

