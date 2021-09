Il body painting disegna la rinascita dopo il lockdown. La mostra fotografica degli studenti del MBA

Orario non disponibile

Quando Dal 21/09/2021 al 10/10/2021 da domani Orario non disponibile

Dal 21 settembre al 10 ottobre presso la mostra “Isolamento Sociale” al Milano Photofestival. Una collaborazione tra MBA Making Beauty Academy & IIF Istituto Italiano di Fotografia.

La mostra

Emozioni, riflessioni, sentimenti che hanno attraversato il vivere durante un lungo periodo difficile diventano stimoli per un’esplorazione creativa che ha il corpo come oggetto, l’immaginazione del nuovo, la voglia di rinascita dipinta sulla pelle. Si intitola “Isolamento sociale” la mostra fotografica promossa da MBA-Making Beauty Academy, accademia di formazione alla professione di Make-Up Artist, che inaugura il 21 settembre nell’ambito del prestigioso Milano Photofestival, rassegna dedicata alla foto d’autore, giunta alla 16° edizione, in programma dal 16 settembre al 31 ottobre 2021.

Il body painting come forma di rinascita dopo il lockdown

Attraverso il lavoro degli studenti del primo anno del corso Professional Make-Up 20/21, il body painting diventa arte, l’estetica diventa espressione di un mondo possibile dopo l’isolamento, ripensamento dei rapporti sociali troppo a lungo sacrificati, così le tecniche pittoriche acquisite durante il percorso formativo danno vita a opere uniche e affascinanti grazie all’utilizzo sperimentale di colori, texture e forme. I lavori realizzati, coerentemente alla filosofia di MBA Making Beauty Academy, volta sì all’acquisizione delle competenze ma soprattutto alla valorizzazione delle innate capacità artistiche delle allieve e degli allievi, sono stati fotografati dagli studenti dell’Accademia IIF- Istituto Italiano di Fotografia in una collaborazione quanto mai proficua e sorprendente.

Passione, determinazione, creatività, il corpo in gioco con tutta l’anima, la meraviglia del body painting è ciò che la mostra “Isolamento sociale” intende raccontare attraverso lo sguardo dei più giovani. Il vernissage si svolgerà negli spazi della sede MBA - Making Beauty Academy di Milano presso lo storico Palazzo della Siam Società Incoraggiamento Arti e Mestieri, in Via Santa Marta, 18 il 21 settembre dalle ore 18:30 alle 20:30. L’esibizione sarà visitabile dal 21 settembre 2021 al 10 ottobre 2021.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...