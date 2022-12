Senza posa. Musicisti, poeti e artisti nella Milano degli anni ‘80

Da mercoledì 14 dicembre a sabato 21 gennaio 2023 presso la Biblioteca Sormani, in Sala del Grechetto, verrà esposta la mostra fotografica Senza posa. Musicisti, poeti, artisti nella Milano degli anni ‘80 di Carla de Bernardi.

Gli scatti

Una mostra, quella di De Bernardi, che riesce a restituire la personalità del fotografato in uno scatto.

"Non tutti i famosi" racconta la fotografa "sono simpatici e disponibili e anche i simpatici tendono talvolta a gigioneggiare e a mettersi in posa. Il trucco, se un trucco c’è, è riuscire a stabilire una relazione, anche brevissima, per cui chi è fotografato svela, almeno una parte di sé, al fotografo".

Carla De Bernardi è riuscita a intercettare con la sua naturale apertura verso l’altro, la sua curiosità umana, la sua voglia di vivere, i grandi nomi della musica, della cultura, dell’arte. I personaggi sono colti attraverso un tic rivelatore, un gesto consueto o un momento di malinconia.

L'inaugurazione

L'inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 14 dicembre alle ore 17:30. Per l'occasione, alle 18, l'artista presenterà anche il sui libro Storia - e Guida - di Milano per curiosi e ficcanaso.