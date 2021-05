"Passi", a Milano la prima mostra fotografica di Enrico Liuzzo

Inaugura venerdì 15 maggio presso l'associazione Exalge la mostra Passi, personale del giovane fotografo Enrico Liuzzo.

A più di un anno di distanza dall'anniversario del primo lockdown, imposto nel nostro paese a misura di sicurezza per arginare il contagio del virus COVID-19, "Passi " si propone di narrare sotto forma di racconto fotografico e scritto l'esperienza personale dell'artista, le emozioni e le speranze legate a eventi sociali e non, dal confinamento a oggi.

Dalle sembianze di un viaggio pressoché onirico, la mostra accompagna lo spettatore partendo dai ricordi di un duro passato comune e non, attraverso gli occhi e seguendo appunto i passi del fotografo, su un cammino che ripercorre le sensazioni umane dell'ultimo anno, per giungere infine ad una tanto agognata primavera simbolica, della quale si scorgono i primi tenui raggi.

L'obbiettivo dell'esposizione è quello di ricordare le difficoltà e gli aspetti umani portati a galla dalla pandemia, così che non scompaiano sotto terra per ritornare poi un giorno.

Il fine ultimo dell'evento è quello di voler invitare a volgere lo sguardo e le energie al presente e non a un fantomatico futuro, a prendersi cura di se stessi e alle meravigliose possibilità di un premuroso cambiamento, personale e di conseguenza comunitario, necessario per ridare vita a una città stanca, alla quale ancora una volta può essere data l'occasione di rifiorire più bella di prima, se e solo verranno fatti dei passi.

L'idea del reportage

L'idea del reportage nasce dalle esperienze e credo dell'artista, per il quale il primo passo sul cammino per il benessere comune e la nascita di una società migliore, sia quello di accudire se stessi nutrendo i propri bisogni e affrontando i propri limiti, per vivere bene ed avere la possibilità di essere migliori, ascoltandosi e trovando un ritmo interiore, così da poter fare del bene a propria volta, al prossimo e a tutto ciò che ci circonda.

Liuzzo pensa che, per quanto semplice ma non facile, questo cambiamento possa attuarsi solo tramite l'abbandono di ruoli e canoni ormai antiquati e dannosi, di perfezione illusoria che altro non generano che pregiudizi e paure; perchè, in fondo, ogni essere è bello e ricco nella sua umanità, storia ed esperienza personale.

La mostra è visitabile fino al 20 maggio.

