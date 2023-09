La mostra fotografica che indaga l'identità contemporanea

Per la sua prima mostra inaugurale, la galleria L’Appartamento presenta, mercoledì 27 settembre, l’esposizione dal titolo Identities, mostra collettiva di fotografia con gli artisti Kincs? Bede, Sofiya Chotyrbok, Giulia Agostini, Giuseppe Palmisano, e Yelena Yemchuk.

La mostra

Le fotografie e le opere video in mostra si concentrano sul tema dell’identità, un concetto estremamente mutevole nella nostra era contemporanea: tra globalizzazione, multiculturalità, conflitti, guerre e nuove comunità.

Attraverso il medium fotografico, gli arIsI tracciano le linee dinamiche e incerte di un pensiero identitario mobile, con l’obiettivo di rappresentare alcuni dei suoi ritratti possibili.

Giuseppe Palmisano nel progetto iosonopipo si serve dell’identità femminile, inserendola in un paesaggio metafisico, in cui i corpi appaiono neutri, simili a involucri celaI, mimetizzandoli tra oggetti inanimati e pareti tenui.

La sua ricerca indaga un’identità senza limiti, catalogazioni e sovrastrutture.

Inclusi nella mostra anche dei ritratti inediti di comunità arbëreshë albanesi, residenti nel Sud Italia, fotografati come folle dalle forme armoniose in abiti tradizionali.

L'indagine della figura femminile

La figura femminile viene indagata anche nella serie Self portrait with father’s shoes, manifesto del percorso arIsIco della giovane arIsta rumena Kincs? Bede. Le fotografie stratificano molteplici identità e influenze generazionali legate al suo Paese, insieme a una riflessione sul retaggio del regime socialista e sulla società del controllo e la repressione.

Anche la pratia di Sofiya Chotyrbok indaga i posteri della società sovietica, come strumento di ricerca delle proprie origini ucraine, con un lavoro all’intersezione tra autoritra0o, staged photography, collage e immagini d’archivio.

La serie Home before dark è frutto della volontà dell’arIsta di ricostruire il suo personale chruš?ëvka, il Ipico appartamento sovieIco, e reinterpretare gli oggeJ, come tappeI, fotografie anIche e cimeli di famiglia, per dare forma alle proprie memorie frammentate.