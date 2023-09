La mostra fotografica che celebra la diversità culturale

Prezzo non disponibile

Dal 20 settembre al 24 gennaio a Palazzo Reale arriva la mostra Jimmy Nelson. Humanity, 65 lavori appartenenti ai cicli più famosi della produzione di Nelson che documentano l’evoluzione creativa di uno dei fotografi contemporanei più noti a livello internazionale.



Per la prima volta in Italia, l’esposizione è promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Skira Editore, in collaborazione con la Jimmy Nelson Foundation, e curata da Nicolas Ballario e Federica Crivellaro.

La mostra

Con le sue fotografie, Nelson celebra la diversità culturale e antropologica incontrata nei suoi viaggi a contatto con le diverse comunità; inizialmente attratto dalle culture indigene come custodi di antiche saggezze ed esempi di resilienza, nel corso degli anni il fotografo ha compreso quanto il suo lavoro potesse mettere in discussione e dissipare i preconcetti che classificavano queste etnie. Gli scatti di Nelson invitano infatti lo spettatore a vedere il mondo attraverso una diversa prospettiva, incoraggiandolo ad accogliere e ad apprezzare la bellezza intrinseca di tutti come parte integrante della grande famiglia umana.

“Credo fermamente nel potere trasformativo della bellezza – dichiara Jimmy Nelson –. Ho testimoniato di persona come riconoscere e celebrare la bellezza possa portare a cambiamenti positivi negli individui e nelle comunità. Quando le persone sono incoraggiate ad abbracciare le proprie identità e valori unici, diventano più sicure e appagate e si genera un effetto a catena di trasformazione positiva nelle loro vite”.

Una delle cifre espressive tipiche del lavoro del fotografo è rappresentata dai ritratti. Nei lunghi soggiorni nelle zone più remote della terra, Jimmy Nelson stabilisce un profondo legame con le persone che vi abitano, prestando meticolosa attenzione alle caratteristiche culturali delle comunità che ritrae, enfatizzando l’unicità e la bellezza di ognuna. Le sue composizioni sono sinfonie visive, dove l’elemento umano è armonizzato con l’ambiente naturale.