Dopo il grande successo al Broletto di Pavia, che ha visto più di 5.000 presenze, torna la mostra fotografica “Le meraviglie del mondo sommerso “del fotografo Lorenzo Terraneo allo Spazio Andrea Dall’Olio, in viale Monza 106 a Milano. Inserita tra gli eventi del 17esimo Photofestival, la mostra si inaugura giovedì 20 ottobre alle 18.00.



Roberto Mutti, giornalista, docente e critico della fotografia, il curatore della mostra, ha scritto: “La fotografia è uno strumento prezioso per riscoprire il piacere della meraviglia. Lorenzo Terraneo è la guida per avvicinare quella realtà inafferrabile ma vicinissima che è il mondo sommerso. Usando la macrofotografia Terraneo evidenzia minuscoli particolari mostrando la bellezza straordinaria di esseri che assumono l’aspetto di fiori, i movimenti cauti, l’inseguirsi delle caratteristiche cromatiche.”



Questo viaggio attraverso le profondità è accompagnato e riorganizzato dall’interior designer Andrea Dall’Olio che accoglie queste opere nella sua galleria, facendo dialogare le sue creazioni di design con la fotografia che è a sua volta anch’essa un’inesauribile fonte di ispirazione e decorazione per spazi privati o collettivi. “Lorenzo Terraneo ci svela la meraviglia e la perfezione delle creature marine. Talvolta come fiori, altre come piume, fino a diventare pattern astratti e multicolore come i capolavori degli impressionisti.”



Un’area della mostra sarà dedicata alla denuncia dei molti problemi che affliggono i nostri mari. Alcuni scatti, premiati in molti concorsi internazionali, del progetto fotografico “Save our ocean”che Lorenzo Terraneo porta avanti da anni, saranno riorganizzati dal designer Andrea Dall’Olio in un’installazione creata per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di fare qualcosa per la conservazione della bellezza che hanno appena potuto ammirare nelle altre sale e che le attività umane stanno mettendo a serio repentaglio.



L’esposizione si compone di più di 60 opere, di grande e grandissimo formato, ognuna corredata da un comodo qrcode per scoprire in modo interattivo le curiosità legate ad ogni scatto.



La mostra, ad ingresso libero, proseguirà fino al 4 novembre: lun-sab dal 10.00 -18.00 e su appuntamento.