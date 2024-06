Sony World Photography Awards 2024, la mostra sulle eccellenze fotografiche internazionali

Dal 6 giugno al 29 settembre il Museo Diocesano ospita la mostra dei Sony World Photography Awards 2024 che presenta le opere vincitrici della celebre competizione.

Curata da Barbara Silbe, l’esposizione, appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia, mette in luce le eccellenze fotografiche internazionali che hanno segnato l’ultimo anno.

La nuova edizione

Giunti alla loro diciassettesima edizione, i Sony World Photography Awards sono, infatti, considerati uno degli eventi fotografici più importanti a livello mondiale. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 18 aprile alla Somerset House di Londra.

Le opere esposte

Tra le oltre 160 fotografie in mostra a Milano, realizzate da 52 autori, spicca l’opera Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women di Juliette Pavy. Questo lavoro documenta le conseguenze delle campagne di contraccezione e sterilizzazione forzata imposte alle donne groenlandesi dalle autorità danesi negli anni ’60 e ’70, e ha valso alla fotografa francese il titolo di Photographer of the Year.

La mostra presenta anche la serie "Flora" di Federico Scarchilli, vincitore italiano della categoria Natura Morta, e altre opere di fotografi italiani che si sono distinti nelle varie categorie del concorso Professional, come Davide Monteleone, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Maurizio Di Pietro e Tommaso Pardini.

L’attenzione alle tematiche ambientali

L’attenzione alle tematiche ambientali è stata sottolineata dal Sustainability Prize, vinto da Kathleen Orlinsky con la serie America’s First Wilderness. Il suo progetto, che esplora il paesaggio, la fauna e la popolazione dell’area nota come Gila Wilderness nel New Mexico, è anch’esso parte della mostra milanese.

Stéphane Labrousse, Country Head di Sony in Italia, ha espresso entusiasmo per il ritorno della mostra in Italia, sottolineando la grande opportunità di ammirare la produzione fotografica internazionale. Ha evidenziato, inoltre, il record di iscrizioni per il concorso Professional, con oltre 395.000 candidature provenienti da più di 220 Paesi.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti della mostra on-line.