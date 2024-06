A Milano una mostra collettiva di 16 artisti

Dal 2 giugno all'11 novembre da Nhow Hotel apre nuova mostra collettiva: Who am I? A journey through self-discovery, un viaggio alla scoperta dell’io interiore e del suo percorso di evoluzione intrinseca attraverso trasformazioni, simbologie ed espressioni.

La mostra

Il progetto espositivo, che occupa gli spazi comuni della hall e lo sbarco ascensori dei quattro piani di nhow Milano, trasforma l’unconventional hotel milanese in un luogo che invita a riflettere sull’essenza stessa dell’umanità attraverso l’estro creativo di 16 artisti selezionati con il contributo dei curatori Marco De Crescenzo, Paula Mordo e Paola Prada.

Dall’eloquenza visiva della fotografia fino alla profondità della pittura, passando per la tangibilità della scultura, la mostra propone uno straordinario percorso alla scoperta dell'identità umana che, partendo dalla profondità dell'inconscio, arriva fino alla superficie della nostra società, celebrando l'unicità di ogni individuo e della nostra esistenza. Tra gli artisti presenti, anche Luna Berlusconi.

Il viaggio introspettivo comincia al piano terra dell’hotel nhow Milano con le opere di Luna Berlusconi, Pierangelo Russo, Valentinaki, Andrea Grazi – Grazi Glassworks, Pongo 3D, Jonathan Bocca, Antonella Quacchia e Urban.ity.

Il concept di questo viaggio

The Transformation è il concept scelto per questa prima parte del viaggio. Da dove nasce la vita se non da una continua trasformazione? Un viaggio interiore che parte dall’elemento acqua. Ogni individuo è unico, con un destino che si snoda in un labirinto di scelte, circostanze diverse e molteplici strade da poter intraprendere. L'essere umano, con il suo straordinario spirito di adattamento, si evolve costantemente plasmando e venendo plasmato dai cambiamenti del mondo. Picasso riteneva che "i colori, come i lineamenti del viso, seguono le variazioni delle emozioni". Allo stesso modo gli esseri umani, come camaleonti, si adattano al contesto storico e culturale in cui si trovano.

Il concetto dell’acqua primigenia, considerata matrice dell’esistenza e alla base di tutti gli organismi viventi, viene espresso attraverso il progetto “Liquid Blue” di Valentinaki. Gli abissi marini raffigurati dall’artista, con una varietà di tecniche, esaltano la fluidità e la transitorietà dell'acqua in tutte le sue forme, dai laghi sereni ai mari tumultuosi. Ogni opera è pervasa di sensazioni e forme intriganti che alludono ai cicli infiniti di trasformazioni che plasmano il nostro mondo. Le opere dell’artista si trovano tra le rovine della ex-fabbrica della General Electric, edificio da cui è stato ricavato l’hotel nhow Milano, e sono visibili dalla pavimentazione trasparente nella parte antistante allo sbarco ascensori della lobby.

I cambiamenti perpetui sono intrinsechi nell’essere umano che mosso da forze esterne che ne condizionano l’esperienza, è costamentemente alla ricerca di uno scopo. La relazione tra l’essere umano e il mondo circostante è ripresa dall’opera di Pierangelo Russo, intitolata “8 miliardi”, come il numero di individui che abita il pianeta Terra. Nel dettaglio, l’installazione ritrae lo squilibrio tra risorse disponibili e i consumi di chi adotta uno stile di vita non sostenibile; il tutto è rappresentato da un planisfero dalle tinte candide sovrastrato da un tavolo imbandito di imponenti dimensioni che sottolinea la difficoltà di approvvigionamento.