Sony Awards, la mostra fotografica con cui si aiuta l'Ucraina

Una mostra fotografica prestigiosa arriva a Milano, esattamente alla Fondazione Stelline, e servirà a raccogliere fondi per aiutare l'Ucraina attraverso l'attività di Progetto Arca, che nei mesi scorsi ha avviato varie iniziative in tal senso. Dal 14 settembre al 30 ottobre (martedì-domenica, ore 10-20), alle Stelline si potranno ammirare 180 scatti del Sony World Photography Awards, il prestigioso concorso fotografico che, per la 15esima edizione, ha ricevuto più di 340mila candidature. Gli Awards si concentrano su temi d'attualità come la crisi climatica, le fonti energetiche, le migrazioni e molti altri.

A Milano, seconda tappa dopo Londra, si potranno vedere gli scatti vincitori e finalisti. Ma si farà anche solidarietà verso il popolo ucraino. Il ricavato della biglietteria (12 euro l'intero, 8 euro il ridotto) sarà infatti devoluto a Progetto Arca per sostenere le azioni avviate con Fondazione Fiera Milano per l’emergenza Ucraina: l’invio di Tir con tonnellate di aiuti umanitari e l’approvvigionamento delle due mense che abbiamo allestito in Ucraina, per gli sfollati dalle zone di guerra e per le famiglie locali più vulnerabili. Finora Progetto Arca e Fiera Milano hanno inviato 170 tonnellate di materiali a bordo di 22 Tir nelle zone d'emergenza.

Tra le opere esposte si potrà ammirare il progetto Migrantes del fotografo australiano Adam Ferguson, che si è aggiudicato il titolo di Photographer of the Year, le opere di Federico Borrella, premiato con il secondo posto per la categoria Wildlife and Nature all'edizione Professional, quelle di Giacomo Orlando e Alessandro Gandolfi, che si sono aggiudicati il terzo posto rispettivamente nella categoria Ambiente e Natura Morta, oltre al progetto di Antonio Pellicano, vincitore del National Award, Rise Up Again.