Venezia Milano andata e ritorno: le foto di Enrico Camporese in mostra

Si chiama "Venezia Milano andata e ritorno" la mostra fotografica di Enrico Camporese, curata da Ornella Roccuzzo, che verrà inaugurata venerdì 15 ottobre alle 18 nell'ambito della sedicesima edizione di Photofestival e verrà esposta a Gorgonzola, a Palazzo Pirola: diciotto fotografie in bianco e nero, per diciotto modi di guardare, tra realtà e metafisica, le due città.

Luoghi abitati da persone e cose. Spazi chiusi e ampi, piazze, angoli che si aprono, strade che vanno verso casa o se ne allontanano. Edifici di nome e di fatto, dove si passa, dove si sta insieme o da soli. Città, fatte di tante città, posti che emozionano e spazi senza tempo, non luoghi e geometrie perfette, edifici per accogliere o per mostrare. Giardini di pochi metri quadrati per umani e cani, parchi, natura ricreata per riposare lo sguardo, balconi fioriti e giardini abbandonati.

Luoghi sacri a fedi e giochi, profani ai non addetti. E poi le macchine e le gondole, le biciclette le strisce i segnali, i barconi e i barchini, le finestre e i portoni, le altane, le strade vuote, le calli lucide di pioggia, i masegni e l’asfalto, i viali senza fine e i vicoli stretti, le sponde e le fondamenta, l'acqua da attraversare, i ponti e le scale tante scale, le piazze, la piazza i campi e i campielli. Luoghi senza stagione, quell'aria di daffare o di non far niente. Passaggi metropolitani e paesaggi da cartolina o manifesti incombenti.

Con l’occhio nel mirino, il fotografo veneziano Enrico Camporese è pronto a farsi sorprendere e farsi prendere da un dettaglio, dalle linee viste o immaginate, da una via di fuga, da un’immagine in attesa di essere fermata per sempre. Venezia e Milano, due città colte non nelle loro differenze, bensì nelle loro particolarità.

Per l’autore il concetto di andare e ritornare che accomuna Milano e Venezia è più uno stato dell’anima che si compone di ricordi, emozioni, curiosità: andare è portarsi la propria città ed è lasciarla, ritornare è scoprire qualcosa di sé mutato dal luogo vissuto. Le sue fotografie raccontano dunque due realtà caratteristiche, fatte di storia, natura, dettagli architettonici, percorsi di vita, persone che vivono, abitanti e viandanti, fuggevoli o statici.

Il libro "Untitled"

Negli stessi giorni sarà pubblicato da Hoepli il libro "Untitled". Presentato nel 2020 in anteprima al primo Concorso "Le Immagini Rilegate" nell’ambito del quindicesimo Photofestival, ha ricevuto una menzione d’onore come inedito. ll libro sollecita il legame che si crea tra chi fotografa e chi guarda e si sviluppa in un percorso visivo denso di evocazioni, emozioni e agguati, anche attraverso la scelta di una forma grafica – frutto anch’essa della passata esperienza lavorativa di Camporese – e di una impaginazione che esalta, nel bianco e nero del supporto cartaceo, il bianco e nero delle fotografie. I testi sono di Roberto Mutti, Alfredo Accatino, Enrico Camporese, Ornella Roccuzzo, Franco Bolelli, Francesca Capelli e Antonella Gangeri.

La mostra. Info e orari

Palazzo Pirola, Piazza della Repubblica 1, Gorgonzola. Dal 15.10.2021 al 31.10.2021. Orari: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

