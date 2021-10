In Piazza Portello oltre 300 varietà di funghi in mostra

A Piazza Portello, l’urban mall nel cuore di Milano, sabato 16 e domenica 17 ottobre tutti i visitatori avranno la possibilità di farsi guidare dagli esperti micologici alla scoperta delle oltre 300 specie in mostra che sveleranno i segreti su come valorizzare questi frutti del bosco in modo saporito e salutare abbinandoli a ingredienti leggeri e ortaggi di stagione crudi, trifolati o fritti, da soli o come ingredienti di sfiziose ricette.

Perché i funghi, delizia per i buongustai, sono anche custodi di proprietà inaspettate che verranno illustrate nel dettaglio dagli esperti per imparare come riconoscerli, dove e quando raccoglierli, quali specie sono pericolose quali invece commestibili.

La mostra

Alla mostra, organizzata in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola “Gruppo Ercole Cantù”, saranno presenti i soci esperti che dispenseranno informazioni tecniche, scientifiche e anche molti consigli sulla conservazione, su come si puliscono, sulle diverse modalità di cucinare e impiattare le diverse tipologie di fungo

così come gli abbinamenti culinari più ideonei e sfiziosi. Porcini e champignon, chiodini e gallinacci sono solo alcune delle specie in mostra tutte da scoprire il 16 e 17 ottobre: Piazza Portello aspetta tutti con una stuzzicante mostra micologica dai profumi e i colori del bosco in autunno

Piazza Portello è aperto dal lunedi al venerdì dalle 10:15 alle 21 (ad eccezione di Jean Louis David, Ca’ Zampa, Vizi e Sfizi, Lloyd Salute, CDI, La Feltrinelli) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 21. Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City.

