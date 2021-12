Giovanni Gastel, "The People I like"

Dal 1° dicembre al 13 maggio la Triennale ospita un omaggio al fotografo Giovanni Gastel (Milano, 1955 –2021) attraverso due mostre: The People I Like, in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, e I gioielli della fantasia, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea.

Le mostre

The People I Like, a cura di Uberto Frigerio con allestimento di Lissoni Associati, presenta oltre 200 ritratti che sono la testimonianza dell’immensa varietà d’incontri che ha caratterizzato la lunga carriera di Gastel. Un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, dusica, dello spettacolo, della politica.