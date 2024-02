Tunnel di cuori e altalene di fiori: a Milano arriva la mostra "Love"

In occasione di San Valentino, a Milano inaugura la mostra Love, The Immersive Experience, una vera e propria esibizione "da selfie" dedicata all'amore e a tutti gli innamorati, all’interno del Next Museum di Sesto San Giovanni.

Un'esperienza immersiva

Una straordinaria esperienza interattiva, colorata e divertente adatta a tutta la famiglia, che racchiude in oltre 1500 metri quadri l’esposizione che racconta l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: per la natura, per il buon cibo, per sé stessi, per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento.

Il percorso

Il percorso inizia con la spiegazione al pubblico del concept dell’experience che andrà a vivere, presentando - con il supporto di scenografici lightbox - esempi di tutte le tipologie di passione tratti dalla storia dell’arte, dove i pittori di ogni epoca hanno affrontato e rielaborato il tema dell’Amore. Dai baci più noti, come quelli di Hayez e di Klimt (in un fil rouge con la precedente esposizione sull’artista presentata nella location del Next Museum) a “Gli amanti” di Magritte, da “Narciso” di Caravaggio a “Il viandante sul mare di nebbia” di Friedrich.

L’opera “Girl with Balloon” di Banksy introduce poi alla maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore - sfuggito dalle mani della bimba – nel mondo dei sentimenti, tra scenari romantici e coinvolgenti e, ancora una volta, con uno sguardo all’Amore nell’arte. La musica, una colonna sonora classica, si fonde con le potenti ed evocative immagini racchiudendole in un unico grande abbraccio.

La piscina di palline

Al centro della sala immersiva sarà possibile tuffarsi nel divertimento grazie ad una grande piscina di palline bianche e azzurre, a ricordare Giacomo Leopardi e il suo “Naufragar m’è dolce in questo mare”: un gesto per staccare dallo stress della quotidianità e sprofondare serenamente, per un istante, nell’infinito.

A seguire gli scenari interattivi, progettati da Next Exhibition - produttore dell’experience - in collaborazione con importanti scenografi italiani con esperienza nel teatro e nel cinema, con l’obiettivo di emozionare il visitatore e stimolare la sua creatività, invitandolo a scattare fotografie ricordo, diventando a tutti gli effetti protagonista dell’esposizione stessa.

Tutti gli scenari sono infatti “instagrammabili” con l’invito a scattare, condividere e taggare sui social la propria esperienza al LOVE.

Biglietti