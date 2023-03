"Van Gogh: The Immersive Experience". L'esibizione di realtà virtuale arriva a Milano

A partire da 17 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini

Quando Dal 02/05/2023 al 24/12/2023 Orario non disponibile

Dopo il grande successo con oltre 5.000.000 di visitatori in tutto il mondo, Exhibition Hub e Fever, annunciano l’arrivo a Milano, a Lampo Scalo Farini di Van Gogh: The Immersive Experience: un viaggio sorprendente tra le pennellate di uno dei più grandi geni artistici del XIX° secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore.

La mostra

La mostra, che si terrà dal mese di maggio a dicembre 2023, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva attraverso la proiezione di 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360°.

Biglietti

I biglietti sono ora in vendita, disponibili sul sito dedicato.