Istituto Italiano di Fotografia riprende l’attività espositiva proponendo una rassegna di cinque mostre fotografiche dal titolo “Sguardi Oltre: giovani fotografi di IIF in mostra” a cura di Sanni Agostinelli, dall’8 aprile al 23 giugno 2021. La rassegna, visitabile sia fisicamente presso la IIFWALL (via Enrico Caviglia 3, Milano) sia online sul sito di IIF, sarà l’occasione per valorizzare il talento e il punto di vista originale di alcuni talentuosi fotografi che hanno recentemente concluso il Corso Professionale Biennale di Fotografia.



Originali visioni sul contemporaneo per andare al di là dei rigidi schemi e dei banali preconcetti grazie alla capacità, non comune, di utilizzare il mezzo fotografico con grande sensibilità ed efficacia.



La rassegna si apre con la prima mostra “In your arms” di Noemi Boccasile visibile dall’8 al 21 aprile 2021. Un racconto di una coppia di innamorati, Aurelio e Riccardo come antidoto all’omofobia, conquiste e semplice routine dalla colazione al primo pride insieme.