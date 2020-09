Una mostra interattiva su Cuba apre la nuova stagione di attività del Ciq a Milano scritto il 1° settembre

Al via il 5 settembre il calendario 2020/21 delle nuove iniziative promosse dal Centro Internazionale di Quartiere (CIQ), il progetto dell'associazione socio-culturale Sunugal e della Cooperativa sociale Fate Artigiane, che si occupano di valorizzare e rilanciare l'ex Cascina Casottello nel quartiere di Corvetto a Milano.

In occasione della riapertura viene inaugurato un viaggio immersivo e diffuso che sfrutta tutti gli spazi della cascina per raccontare Cuba in compagnia di chi la vive, usando le diverse forme e i linguaggi espressivi della creatività e della cultura. Sei mostre allestite con un percorso audio-visivo e fotografico sugli aspetti che più caratterizzano il Paese: la danza, la musica, la vita in strada, i riti e le abitudini della gente, lo sport.



Il progetto è frutto della collaborazione nata con il Gruppo Fotografico Progetto Immagine, anima del Festival della Fotografia Etica di Lodi, ormai arrivato alla sua undicesima edizione. Dopo il vernissage, la serata di sabato 5 settembre proseguirà con un aperitivo e una cena cubani e con il concerto de La Familia NelSon, gruppo di produzione di musica popolare cubana.



Durante la serata sarà annunciata la nuova programmazione, che vedrà la ripresa degli eventi e delle collaborazioni con gli artisti che fino al lockdown animavano gli spazi con presentazioni di libri, spettacoli per bambini e performance di vario genere: proiezioni, laboratori e corsi, concerti, rassegne musicali jazz, blues, rock. Verranno inoltre presentate le collaborazioni, divenute stabili, con alcune realtà che ora hanno sede negli spazi del CIQ: Rivista Africa, con un archivio dedicato a Raffaele Masto, giornalista appassionato conoscitore dell'Africa mancato di recente, Dare.ngo, Cat.



Saranno esposti i risultati dei lavori realizzati durante i mesi di chiusura al pubblico e verrà lanciata una campagna di raccolta fondi che il CIQ avvierà a partire dal 16 settembre sulla piattaforma Produzionidalbasso, con l'obiettivo di costituire una Cooperativa di comunità. A proposito di questa iniziativa, dalla riapertura numerosi soggetti hanno appoggiato l'idea e hanno deciso di sostenere il CIQ e di contribuire alla campagna anche donando i propri manufatti artistici e i propri prodotti culturali: concerti, opere, oggetti, fotografie e cataloghi.



Lo staff del CIQ afferma: "In questi mesi difficili per tutti le nostre attività non si sono mai fermate. Oltre a definire il nuovo programma di iniziative socio culturali, siamo stati impegnati nella riqualificazione della ex discarica di via Fabio Massimo e dell'area verde abbandonata adiacente la cascina, ora conclusa e diventata il Giardino delle Meraviglie. Inserito nel progetto OpenAgri, azione italiana dell'iniziativa europea UIA (Urban Innovative Actions), lo spazio aperto è ora disponibile per momenti di aggregazione e condivisione e ospita un orto didattico".



Ingresso libero