La mostra immersiva di Klimt dove si entra nei quadri

Dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 arriva a Sesto San Giovanni, al Mil - Next Museum, la mostra immersiva di Klimt.

La mostra

Il Mil – Next Museum “rompe le cornici” e con un’altissima tecnologia immersiva ci catapulta dritti dentro al cuore dell’arte. Il primo viaggio artistico lo facciamo scivolando dentro l’oro di Klimt.

Attraverso un percorso immersivo, i visitatori potranno infatti immergersi nei quadri, toccare i colori, camminare tra i personaggi.

Grazie a tecnologie come il Videomapping e alle proiezioni multimediali, le pareti, i pavimenti e ogni elemento strutturale del Next Museum svaniscono, per sciogliersi in un mare d’oro. "Il Bacio, l’Albero della Vita, La Speranza": i quadri accolgono lo spettatore al loro interno, inondando la ostra di luce per lunghi momenti fatti di armonia e bellezza senza pari.

La sezione di realtà virtuale

E' inoltre presente, lungo il percorso, una sezione Virtual Reality: indossando il visore è possibile entrare nello studio di Gustave Klimt e, guidati dalla sua stessa voce, camminare al suo fianco per attraversare i paesaggi suggestivi che lo hanno ispirato durante la sua vita.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.