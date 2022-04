Kyiv Review: mostra fotografica sulla capitale ucraina. In Fabbrica del Vapore dal 30 aprile all'8 maggio

Torna a Milano la mostra fotografica e sensoriale Kyiv Review, opera dell'artista lombardo Enzo Dell'Acqua. L'appuntamento è alla Fabbrica del Vapore (Spazio Messina, al piano terra) dal 30 aprile all'8 maggio dalle 11 alle 20, con ingresso libero. Un'opportunità per conoscere meglio la capitale ucraina, con il patrocinio del comune di Milano, dell'ambasciata d'Ucraina, del consolato generale d'Ucraina a Milano e del dipartimento del turismo del comuen di Kyiv e il supporto del municipio Desnyanskiy della capitale. La mostra era già stata in città a ottobre 2021, mentre era stata esposta in alcune città ucraine in precedenza (foto: Kyiv. Di Enzo Dell'Acqua).

L'esposizione è promossa dall'associazione Ucraina Più - Milano Aps. Raccoglie fotografie stampate, gigantografie, slideshow e filmati, frutto di un progetto realizzato in due anni di lavoro e di immersione nella realtà della capitale ucraina per comprenderne lo spirito, i problemi, i falsi miti e le crude realtà. Curata da Corinna Segre, la mostra comprende scatti a colori e in bianco e nero che punteggiano gli stati d’animo con l’intento di coinvolgere lo spettatore in un percorso sensoriale.

I brani musicali di artisti italiani e americani, composti tra gli anni ’70 e ’80 del ‘900, completano l’esposizione accompagnando le fotografie quasi fossero stati scritti appositamente come didascalie, a sottolineare l’incredibile somiglianza della giovane nazione ucraina con la situazione occidentale e in particolare italiana di quel periodo. L’autore non manca provocatoriamente di inserire nel percorso immagini di nudo femminile che ricordano le opere di maestri come Goya e Chagall, contrapposte a persone ritratte nella quotidianità delle strade di Kyiv. L’intento è di forzare lo spettatore a comprendere la vera realtà 'scandalosa' di quegli scatti che ritraggono famiglie con le foto dei loro cari tra le mani, rapiti da una guerra insensata, o di quelle che le vedono anziane, stanche e disilluse, sotto i simboli di un consumismo che non ha portato la tranquillità sperata.

La mostra è a ingresso libero e gli eventuali contributi volontari saranno utilizzati per aiutare la popolazione in Ucraina. La presentazione e inaugurazione della mostra, riservata alla stampa e alle istituzioni, si terrà venerdì 29 aprile alle ore 18.

L'autore

Enzo Dell’Acqua nasce a Milano nel 1966. Fotografo freelance, opera da diversi anni nel campo artistico. Le sue opere fotografiche sono state esposte in alcune delle più prestigiose esibizioni internazionali dedicate all’arte moderna tra le quali le Armory Artweeks di New York, Basilea Art, Basel Art Miami e molte altre in importanti città, tra le quali Londra, Parigi, Barcellona, Bruges, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Palermo. Dal 2019 collabora con l’associazione Ucraina Più - Milano Aps per la promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione sociale rivolte alla comunità ucraina e italiana.

L'associazione

L’associazione, con sede milanese, deve la sua nascita ad un gruppo di donne ucraine coordinate dalla guida della rappresentante Iryna Luts e vanta collaborazioni con diverse associazioni, enti ucraini ed italiani e in diversi paesi del mondo.