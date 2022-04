A Milano "The art of the brick", la mostra sui Lego con più di 1 milione di mattoncini

Oltre cento opere d'arte, più di un milione di mattoncini. Sbarca a Milano The Art of the Brick, la maxi mostra sui Lego che la Cnn ha definito come "una delle 10 esposizioni al mondo da non perdere". L'esposizione si terrà al "Ride Milano" di via Valenza. La data d'inizio non è ancora stata svelata, ma dal 7 aprile sarà possibile acquistare i biglietti, che costeranno 15 euro per i bimbi e 10 per gli adulti.

La firma sull'opera sarà chiaramente quella di Nathan Sawaya, l'uomo che ha vinto a New York, nella sezione Most Creative Unusual Art, l’Unique Art Awards 2011 e che è capace di creare qualsiasi cosa con i Lego.

"La mostra - spiegano i curatori - offre al visitatore una grande varietà di sculture fino alle versioni reinventate di alcuni dei capolavori d'arte più famosi al mondo, come il David di Michelangelo, La notte stellata di Van Gogh e La Gioconda di Leonardo Da Vinci". Tra le opere "anche la riproduzione dello scheletro di un Tyrannosaurus Rex lungo oltre 6 metri e un'innovativa collezione multimediale di fotografia Lego prodotta assieme al pluripremiato fotografo Dean West".

Creata anche un'area "Play and Build" per grandi e piccoli dove sarà possibile dare libero sfogo alla propria creatività.