La maxi mostra dei Lego (gratis)

Grattacieli, navi pirata e poi anche il Castello di Legnano con tanto di bandiere delle contrade del palio. Sono i set Lego che verranno messi in mostra in villa Junker a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) per la giornata di lunedì 1° maggio. La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 19.

L'evento (gratuito) è stato organizzato e allestito da "Il mattonino eventi" in collaborazione con "La famiglia legnanese" e il Collegio dei capitani.