Immensi diorami e opere mai viste prima: a Milano la maxi mostra sui Lego

La “Legomania” approda a Milano. Dal prossimo 22 novembre presso gli spazi della Permanente in via Turati saranno ospitati - hanno annunciato dal museo meneghino - "meravigliosi e fantastici diorami, mai esposti prima in città, costruiti interamente coi mattoncini che hanno fatto impazzire generazioni di bambini e appassionati del mondo Lego".

Una mostra pensata per bambini e adulti, per giocare, per mettere alla prova la propria inventiva, per passare il tempo con la famiglia o coi propri amici e per sognare e divertirsi.

Sarà, assicurano dalla Permanente, "una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità. Accanto ad alcuni immensi diorami - dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa - ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono state pensate ad hoc una coloratissima sala immersiva, una mostra di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, un grande laboratorio dove i bambini possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita".

La mostra sarà in città fino al 4 febbraio 2024 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Il biglietto intero costa 14 euro.