The Art Of The Brick fino al 4 settembre: ultimi giorni e orari straordinari per la mostra dell’anno

In meno di 90 giorni di esposizione THE ART OF THE BRICK ha fatto il pieno di visitatori raggiungendo le 100.000 unità, un traguardo da record solitamente riservato ai grandi maestri dell’arte classica. La mostra rimarrà esposta ancora solo per pochi giorni, fino al 4 settembre e con aperture straordinarie.

«La mostra di Nathan Sawaya ha convinto per originalità, virtuosismo e bellezza oltre che per la capacità di infondere a tutti, grandi e piccoli sentimenti positiviti proprio attraverso la creatività. Uno strumento alla portata di tutti, da coltivare per vivere bene» asserisce con evidente soddisfazione il curatore, Fabio DI Gioia, che aggiunge : « Sawaya ha ragione quando dice che l’arte non ha limiti, è veramente uno stato dell’anima e l’entusiasmo del pubblico lo ha dimostrato».

THE ART OF THE BRICK, la mostra itinerante di LEGO® Art più famosa al mondo, è esposta al RIDE - Milano Urban Hub, nello storico scalo merci delle Ferrovie di Porta Genova nel cuore dei Navigli. L’esposizione, con 100 sculture e oltre un milione di mattoncini, è un grande fenomeno internazionale e conta già oltre sette milioni di visitatori. Definita dalla CNN come « una delle dieci mostre imperdibili al mondo », presenta le più sorprendenti opere dell’artista americano Nathan Sawaya a cui viene riconosciuto di aver aver saputo creare una dimensione nuova, unendo Pop Art e Surrealismo.

Di Nathan Sawaya si ammirano molto volentieri le famosissime rivisitazioni in chiave LEGO® di capolavori dell’arte universale: il David di Michelangelo, la Notte stellata di Van Gogh e la Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo, il soffitto della Cappella Sistina, il ritratto di Warhol, l’Autoritratto di Rembrandt, il Pensatore di Rodin, L’urlo di Munch, San

Giorgio Maggiore al crepuscolo di Monet, la Ballerina di Degas, la Testa di Modigliani, Il Bacio di Klimt, il Partenone, o le enormi sculture, come lo scheletro lungo quasi 7 metri diun T- Rex, costruito con oltre 80.000 mattoncini!

« E’ indubbiamente un’esposizione che si rivolge a un pubblico senza età », aggiunge ancora il curatore, « Il lavoro di Nathan Sawaya colpisce immediatamente e forse anche più? l’adulto che il bambino. In THE ART OF THE BRICK c’è soprattutto l’elemento del genio, abilmente diluito dal forte senso del divertissement che sa esprimere comunque sia l’arte come valore, anche reinterpretandola, sia la condizione umana. E questo è piuttosto un gioco… da adulti".

La mostra propone anche la sezione “In Pieces”, un’innovativa collezione multimediale di visioniprospettiche prodotte grazie a una particolare tecnica che mescola fotografie e mattoncini LEGO®. Il progetto è stato realizzato in tandem con il pluripremiato fotografo Dean West.

Infine, la mostra ospita un’area Play and Build per grandi e piccoli, dove sarà possibile dare libero sfogo alla propria creatività.