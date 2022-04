Mostra lieti fini + Santi subito

Giovedì 7 aprile alle 18.30 inaugura LIETI FINI + SANTI SUBITO una collettiva di più di 50 artisti che giocano col tema degli ex voto e dei santini. Una prospettiva laica tra ironia, cinismo, dolcezza, leggerezza, intimità, intelligenza, apertura al mondo, carta, plastica, fili, parole, ceramica, musica, stoffe…



Quando abbiamo la sensazione di non sapere più a che santo votarci, ecco che possiamo cercare ancora di più conforto negli artisti, o almeno provarci, nutrendoci della sensibilità e della capacità di chi lavora per mostrarci altre prospettive.



Alcuni dicono che questo è il lavoro dell’arte, e da qui siamo partiti nell’organizzare « LIETI FINI + SANTI SUBITO », la collettiva dove artiste e artisti ci daranno il loro punto di vista attraverso la più potente delle forme di comunicazione: l’arte mossa dalla speranza.



PROGRAMMA



giovedì 7 aprile ore 18:30

Inaugurazione Mostra

con aperitivo e musica dal vivo alla presenza degli artisti



ELENCO ARTISTI

Nicoletta Giorgio

Mara Pidello

Sara Massidda

Francesco Niboli

Margherita Bennati

Benjamin Elron Alfarich

Valeria Foschetti

Vanni Cuoghi

Rossana Cavalleri

Elena Biringhelli

Clara Rota

Manuela Bertoli

Roberta Colombo?Teatrobalocco

Alessandro Lonati?Anna Cavalleri

Alessandra Racca

Federica Clerico

Marco Calvi

Asami Takahashi?Stefano Vitalone

Tiziana Romanin

Giuliana Maldini

Maria Giovanna de Fino

Paolo Marchi

Alessandra Ceriani

Dana Camerini

Francesca Ballarini

Giulia Maglionico

Emanuela Sala

Lucia Babel Elefante

Maki Hasegawa

Giovanni Scafuro

Clara Holt

Grazie Madonnina

Gaetano fracassio

Angela Zurlo?Nicoletta Fasani

Elisabetta Tagliabue

Chiara Passigli





INGRESSO LIBERO

Ciasmo. store + showroom

via orti ang. via commenda

20122 Milano



eMail: store@ciasmo.it



Gallery

Whatsapp: +39 02 5518.5548