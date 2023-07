Mostra “mario nigro. opere 1947 – 1992”

La più ampia rassegna mai dedicata a Mario Nigro (Pistoia 1917 – Livorno 1992), protagonista della scena artistica italiana del ‘900, apre il 14 luglio a Palazzo Reale (fino al 17 settembre) e al Museo del Novecento (fino al 5 novembre).



Promossa da Comune di Milano - Cultura, prodotta da Palazzo Reale, Museo del Novecento e Eight Art Project, il progetto è realizzato in collaborazione con l’Archivio Mario Nigro e curato da Antonella Soldaini e Elena Tettamanti.



In mostra oltre centoquaranta opere dal 1947 sino all’ultima del 1992 tra dipinti, lavori tridimensionali, su carta, una vasta selezione di documenti e comprende opere esposte alle Biennali di Venezia del 1964, 1968, 1978, 1982, 1986 e alla X Quadriennale di Roma del 1973.



In collaborazione con il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, un evento speciale ricorderà l’attentato di matrice terroristico-mafiosa del 27 luglio 1993, che distrusse lo spazio e anche alcuni lavori parte di un’antologica dedicata all’artista scomparso un anno prima. Il progetto espositivo nasce proprio dalla riflessione su questo evento drammatico che colpì Milano e l’Italia e rappresenta il modo più appropriato per affermare, a distanza di trenta anni, il primato dell’arte e della cultura sulla criminalità.