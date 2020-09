Spider-Man, Hulk e Captain America: a Milano arriva la mostra dei supereroi Marvel

Il museo Wow Spazio Fumetto di Milano celebra gli (oltre) 80 anni della Marvel con una mostra, intitolata Amazing, che ha per protagonisti i suoi supereroi. Dal 12 settembre al 6 gennaio ad aspettare i visitatori ci saranno personaggi come Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America e i Fantastici Quattro.

Fondata nel 1939, la casa editrice ha cambiato per sempre la storia del fumetto di tutto il mondo, dando vita a supereroi che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. Esposte in mostra oltre 80 tavole di maestri come Jack Kirby, Steve Ditko, Olivier Coipel, Steve McNiven, John Buscema, Jim Steranko, Neal Adams, John Romita Sr., John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Byrne, Rob Liefeld, Jim Lee fino a italiani come Simone Bianchi, Claudio Castellini e Gabriele Dell'Otto.

L'universo fantastico della Marvel viene esplorato anche attraverso albi originali, manifesti, memorabilia, pannelli esplicativi, abiti d'epoca e gadget. Il percorso espositivo è diviso in sezioni che raccontano gli otto decenni di storia della casa editrice.

Prenotazioni

È stato attivato un servizio di prenotazione, raggiungibile tramite mail scrivendo all’indirizzo prenotazioniwow@gmail.com o (durante gli orari di apertura del museo) telefonando al numero 02 49524744/45.

La prenotazione è consigliata - specificando ora e giorno desiderato - entro tre ore dall’orario desiderato per le visite infrasettimanali, ed entro le 17 di venerdì per le visite nel weekend. La prenotazione non è obbligatoria ma senza, in caso di raggiungimento del numero massimo di visitatori, non sarà garantito l’ingresso.