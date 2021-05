La Milano degli anni '60 in mostra

Milano. Fotografie 1956-1962. Si intitola così la bella mostra fotografica che raccoglie gli scatti realizzati da Paolo Di Paolo e che è visibile fino al 29 agosto alla Fondazione Sozzani di corso Como.

Le immagini sono state selezionate dall'archivio di Di Paolo tra quelle dedicate alla città tanto amata dal fotografo perché così diversa da Roma: “era come andare all’estero...”, diceva l'artista. Nel compesso a prendere vita è uno sguardo inedito su una bellissima Milano e le sue nebbie. Oltre alla capacità di ritrarre momenti di vita quotidiana, il talento di Paolo Di Paolo ha saputo cogliere il carisma e la bellezza delle grandi attrici della Dolce Vita che hanno fatto commuovere, ridere e sognare intere generazioni.

Le due mostre fotografiche

La sede espositiva propone in parallelo alla rassegna sul capoluogo lombardo negli anni '60, un'altra raccolta di foto intitolata La lunga strada di Sabbia, con immagini firmate Di Paolo e testi di Pier Paolo Pasolini. In totale si tratta di 101 fotografie, di cui molto inedite, oltre a video e documenti.

Nel 1959 Paolo Di Paolo ha 34 anni e fotografa da cinque anni per 'Il Mondo' diretto da Mario Pannunzio. Pier Paolo Pasolini è un promettente scrittore di 37 anni, ha pubblicato La meglio gioventù, Ragazzi di vita e Una vita violenta, non è ancora regista. In Italia il miracolo economico è appena iniziato. Alle famiglie italiane nei giornali si tende a prospettare un microcosmo di personaggi mitici, in alternativa al grigiore e alle paure della guerra, dell’emigrazione, della povertà da lasciarsi alle spalle. Arturo Tofanelli, direttore del mensile 'Successo' e del settimanale 'Tempo', affida ai due autori, che non si conoscono, il servizio sulle vacanze estive degli italiani.

Lo scrittore e il fotografo partono insieme da Ventimiglia, con il progetto di percorrere le coste dell’Italia sino al sud e risalirle sino a Trieste. Ma hanno visioni diverse. “Pasolini cercava un mondo perduto, di fantasmi letterari, un’Italia che non c’era più – ricorda Di Paolo – io cercavo un’Italia che guardava al futuro. Avevo anche ideato il titolo La lunga strada di sabbia che voleva indicare la strada faticosa percorsa dagli italiani per raggiungere il benessere e le vacanze.”

Nasce un sodalizio complesso, delicato, che li accomunerà solo per la prima parte del viaggio, ma che si consoliderà poi nel rispetto e nella fiducia reciproci. La lunga strada di sabbia, lo straordinario racconto per immagini di Paolo Di Paolo accompagnato dai testi di Pier Paolo Pasolini verrà pubblicato da 'Successo' in tre puntate (4 luglio, 14 agosto e 5 settembre 1959) e racconterà gli italiani in vacanza, dal Tirreno all’Adriatico; da Ventimiglia a Ostia; da Torvaianica alla Sicilia; da Santa Maria di Leuca a Trieste. Scrive Pasolini: “I monti della Versilia…ridenti o foschi? Ecco una cosa che non si può mai capire. Un poco folli, di forma, e inchiostrati sempre con tinte da fine del mondo, con quei rosa, quelle vampate secche del marmo che trapelano come per caso. Ma così dolci, mitici. Qui c’è la spiaggia del Cinquale. (...)”.

