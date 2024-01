"Mimesis, ritratti animali" in mostra a Milano

Dal 24 gennaio al 24 marzo al Museo di Storia Naturale arriva la mostra

La mostra

La mostra racconta il mondo animale e il rapporto uomo-ambiente attraverso l’espressione pittorica del ventitreenne Marco Grasso, giovane artista naturalistico, cogliendo tramite l’interazione fra i ritratti pittorici degli animali rappresentati, molti dei quali in via d’estinzione, e il materiale museale, non solo la dimensione estetica ma anche quella interiore, con uno sguardo attento alla biodiversità e alla conservazione ambientale.



La zebra, il leone, il lupo e la civetta: specie molto conosciute colte in atteggiamenti o situazioni che fanno emergere le loro peculiarità fisiche e caratteriali si mescolano ad altre più rare e minacciate come la tigre siberiana, il panda gigante e il leopardo delle nevi.