Giovedì 9 giugno 2022 alle 18:30 Istituto Italiano di Fotografia inaugura la mostra “Nascondino” di Michela Pastorello, inserita all’interno della rassegna “Ibridazioni. Inedite contaminazioni di linguaggi visivi”, a cura di Sanni Agostinelli, presso la IIFWALL (via Enrico Caviglia 3, Milano).



“Nascondino” e? un progetto fotografico nato dalla riflessione del concetto di habitat e del suo significato: Michela Pastorello, ex studentessa del Corso Professionale Biennale di Fotografia di IIF, ha voluto rappresentare la sua personale visione della casa e delle emozioni che trasmette. La casa non e? vista come un luogo di accoglienza e amore, dove poter rifugiarsi dai pericoli del mondo esterno e trovare protezione. L’ambiente domestico viene al contrario vissuto come un luogo di paura e ansia, dove freddi pareti stritolano la liberta? individuale, portandolo ad una costante situazione di malessere interiore.



La mostra resterà visitabile fino all’8 luglio con apertura dal lunedì al venerdì, orario 9:30-13:00 e 14:00-18:30, il sabato orario 10:00-13:00 e 14:00-17:00.