A Milano la prima mostra (immersiva) sugli Nft

A Milano sbarca “Mapping the Nft Revolution” di Mauro Martino, la prima mostra immersiva dedicata al fenomeno degli Nft e all’estetica del metaverso. L'appuntamento fino al 28 settembre al Meet Digital Culture Center di viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia.

L’opera è stata realizzata in collaborazione con Philip Abussi, sound artist e cofondatore di Mokamusic, Luca Stornaiuolo, generative Ai, e Andrea Baronchelli, scientific coordination. "Per mezzo di una video istallazione immersiva a tutto schermo realizzata mediante tecniche avanzate di deep-learning e visual design, Martino racconta 5 anni di evoluzione dell’estetica e del mercato degli Nft, consentendo al fruitore di esperire la dimensione qualitativa di una rivoluzione intangibile, destinata a influenzare il tessuto ludico e produttivo delle comunità umane", spiegano i curatori

Per realizzare l'opera sono stati analizzati oltre 10 milioni di immagini Nft, decine di milioni di contrattazioni nel mercato e centinaia di blockchain. "Il risultato finale è appunto un data film, una forma estetica nuova, emozionante, un risultato ibrido di dati e modelli d’intelligenza artificiale, un vero mondo nuovo di questo millennio, proteso alla realizzazione di un grande cambiamento in cui arte, scienza e tecnologia diventano un tutt'uno", si legge in una nota che presenta l'innovativa mostra.

"Ho sempre pensato che la sperimentazione debba essere una delle massime aspirazioni di ogni artista, forse perché è l’unico vero modo per poter anelare alla creazione di qualcosa di veramente nuovo", evidenzia Abussi, il quale nutre da sempre grande interesse per le nuove forme di linguaggio, soprattutto se applicate agli ambiti del multisensoriale, dell’immersivo e delle innovazioni tecnologiche. "Insieme all’artista Mauro Martino abbiamo deciso di esplorare e sperimentare, raccontandovi una storia moderna attraverso linguaggi innovativi", prosegue.

Il sound artist si è ispirato alle bellissime immagini create dagli algoritmi per sviluppare e progettare la struttura compositiva, partendo dai concetti di minimalismo e astrazione e utilizzando l’elemento musicale e sonoro, insieme alle immagini, come unici strumenti per la fruizione del racconto. È stata svolta una ricerca sonora ben precisa, interpretando, scomponendo, e ricomponendo l’universo descritto da Mauro Martino. “La sfida più grande è sempre quella di fornire allo spettatore, attraverso il senso dell’udito, ulteriori informazioni ed elementi oltre a quelli visivi, affinché egli possa avere una percezione più completa nel suo insieme ed una fruizione maggiormente ricca", continua Abussi.

Nell’ultimo capitolo dell’esperienza immersiva la musica diventa fonte di ispirazione per l’intelligenza artificiale, sollecitandone le reazioni algoritimiche e contribuendo a dare vita all’opera visiva finale. Qui l'arte umana, espressa in note, ispira l'arte generata dall'AI creando nel contempo un vero e proprio dialogo con essa. “Un mondo Nft così non lo avete mai visto, effervescente, vivace e in continua evoluzione. Un mondo che produce e produrrà cambiamenti importanti nel mondo culturale ed in quello economico", dichiara Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di Meet.