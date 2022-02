Memorie Future, la mostra di Paola Bartolacci

Memorie future è il titolo della nuova mostra personale di Paola Bartolacci, che si terrà dal 19 febbraio al 5 marzo 2022 nella sede della Associazione Culturale Bianca Pilat.

Un’esposizione affascinante e coinvolgente nella quale l’artista rende nuovamente protagonisti gli animali, il loro mondo e il loro rapporto con l’uomo.

Al centro della mostra un grande tema - attualissimo - che si impone sempre più forte alla nostra riflessione: la storia di un patto disatteso, il tradimento di un tacito e antico accordo di rispetto tra l’uomo e il mondo animale. Lo sviluppo di città invivibili, la deforestazione e l’innalzamento climatico hanno modificato le condizioni del nostro pianeta, ma non è ancora troppo tardi per consegnare al futuro gli originari equilibri ormai perduti.

Con una sequenza vibrante e colorata di ritratti, l’autrice ci propone di vivere un’avventura d’amore ripercorsa nella sua storia millenaria. E così in un affollato bestiario, rinoceronti e leoni, tigri e pappagalli, diventano “personaggi” che con i loro sguardi ci trasmettono un'unica sicurezza: la capacità degli animali di perdonare, di essere sempre pronti ad accoglierci anche dopo le più efferate violenze, di guardare al mondo con la forza della vita.

Gli animali ritratti da Paola Bartolacci ci guardano con fierezza e dignità, facendosi testimoni di un mondo che la specie umana, la più invadente della storia del pianeta, sta portando alla rovina. Osservandoli, attraverso un viaggio raffinato e metaforico, quasi fiabesco, lo spettatore si sente un po’ più “piccolo”, schiacciato dal peso dei propri gesti irresponsabili e colpevole di aver infranto l’equilibrio stabilito con la natura.

Dalla mostra emerge evidente la lucida denuncia dell’autrice, ma con altrettanta forza, risulta chiaro l’invito alla fiducia; al recupero di un rapporto d’amore fatto di rispetto, di attenzioni e delicatezze che preserveranno il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno.

