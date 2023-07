Alla ricerca del fantasma Poldo al Museo Poldi Pezzoli

Prezzo non disponibile

L'estate al Museo Poldi Pezzoli non è mai stata così divertente. Tutti i sabati e le domeniche di giugno e luglio il Museo infatti organizza visite guidate e laboratori dedicati a famiglie con bambini che avranno come protagonista il fantasma Poldo.

Le visite

Le visite e i laboratori si svolgono ogni sabato e ogni domenica dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 16 alle 17 in italiano o in inglese. Le attività si rivolgono ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (massimo 6 bambini per gruppo) e hanno una durata di circa un’ora.

L’attività è gratuita e inclusa nel prezzo del biglietto al Museo; la prenotazione è consigliata; è possibile prenotare ai seguenti recapiti: biglietteria@museopoldipezzoli.it