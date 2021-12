mostra personale dell'artista Laura Ruberto nello spazio "AiBinari" dell'associazione OrSolArt.

La scrittrice e giornalista Patrizia Serra, dice di lei:

Le opere d’arte di Laura Ruberto sono storie che si sovrappongono, strati di ricordi che si combinano e si fondono per dare vita a rappresentazioni nuove, senza mai perdere di vista le sue radici.

E alle radici si ispira la sua mostra personale “Cuore e sangue”, dedicata a suo padre e alla sua amata Sicilia.

Nelle sue opere il racconto comincia dalla tela: tessuto di lino che proviene da vecchi corredi di nonne e zie. I tagli di lenzuola, tovaglie o asciugamani, testimoni dei tempi passati, vengono ancorati al telaio di legno per offrire un supporto poetico alla narrazione che seguirà.

Una mano di acrilico e la nuova raffigurazione può prendere forma con elementi inattesi che provengono da realtà differenti e portano con sé altri frammenti di storie: dai pezzi di oggetti familiari ai ritagli di tele dipinte in passato, opere che, se non rispondono più alle sensibilità dell’artista, possono essere riusate per creare nuove emozioni.

Come il ritratto di sua figlia Camilla, una sorta di collage che custodisce tanti racconti diversi: dai ricordi della nonna al profumo del mare, dalle sofferenze di altre donne al desiderio di libertà.