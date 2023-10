È un talento che non passa inosservato quello di Martin Lucchini, giovane e valente artista fiorentino, classe 1997. Madre pittrice, padre musicista, in continuo contatto con l'affermato pittore pisano Luigi Doni, "respira" arte fin dai primi anni. È il 2020 quando si avvicina e si appassiona ad una particolare ed innovativa tecnica artistica: la "String Art' o "Thread Art", questo è il linguaggio con cui Lucchini decide di dar vita a volti iconici, personaggi contemporanei dalla sommessa riconoscibilità; ma non solo, l'artista toscano propone animali colorati e pittoreschi che emergono da fondali chiari e scuri creando figure tridimensionali, grazie alla stratificazione e all'intreccio progressivo di fili colorati. Dal 2022 inizia il suo percorso artistic grazie a gallerie e fa numerose esibizioni 'dal vivo' nella città di Pietraslinta e nelle fiere d'arte.La sua arte ha varcato i confini toscani fino ad approdare al famoso evento "Fuori Salone" di Milano, che si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile con la galleria Art Luxury. Numerosi i volti noti, tra cantanti e influencer, che possiedono una sua opera, tra gli altri come non citare l'ex cantante dei "Litfiba" Piero Pelù e del tiktoker torinese, nonché pianista, Pietro Morello. Ammirare una sua opera significa trovarsi di fronte a un costante equilibrio tra calcolo matematico e arte figurativa, geometria e immagine; un equilibrio da cui nascono immagini davanti alle quali soffermarsi ad ammirare il gioco di luci e ombre che Lucchini riesce a delineare grazie alla sua maestria e che lo porta ad essere un talento in continua crescita volto a nuove sperimentazioni.





"Ogni opera è il risultato di una ricerca precisa in cui l'artista cerca di comunicare un messaggio nascosto tra mille fili."







Mostra personale di Martin Lucchini



in collaborazione con la galleria Laura Tartarelli Contemporary Art



Vernissage: 19 Ottobre 2023 ore 18:00 - 21:00



via P. Sottocorno 27, Milano



L'artista sarà presente all'esposizione.



Termine mostra: 5 Novembre 2023