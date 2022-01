Mostra personale memory&tremor dell'artista Adriano Segarelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MEMORY & TREMOR è la mostra personale dell’artista Adriano Segarelli presso l’ex Studio di Piero Manzoni (attualmente Studio Zecchillo), in via Fiori Chiari n. 16 a Milano, curata dal critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico, organizzata da Ethicando Association di Milano con il patrocinio dell’ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano). L’iniziativa è promossa dalla piattaforma di comunicazione internazionale Betting On Italy (BOI). La mostra, costituita da sette opere d’arte tra dipinti e sculture, è inaugurata venerdì, 14 gennaio 2022, ore 15:00-19:00, e si protrae fino a giovedì, 27 gennaio 2022 (con esclusione di sabato e domenica).