Mostra personale "Metropolitan flowers" dell'artista Paola Giordano

Giovedì 29 febbraio 2024, ore 18:30 - 20:30, l'Associazione Ethicando (www.ethicando.it), presso i suoi spazi espositivi ETHICANDO GALLERY, in Viale Luigi Majno 38 - 20129 Milano, inaugura la mostra personale dell'artista Paola Giordano dal titolo 'METROPOLITAN FLOWERS. Lighting up the colours of your life', con la curatela artistica di Marco Eugenio Di Giandomenico.

Dal 29 febbraio al 10 marzo 2024 sono esposti N. 20 disegni su carta vertenti sulla tematica dei disagi urbani contemporanei nell'epoca della globalizzazione e dello sviluppo incessante delle nuove tecnologie, con un messaggio di speranza da parte dell'artista, che auspica un rinnovato equilibrio sociale grazie alla riscoperta individuale e collettiva dei colori/valori eistenziali.



L'iniziativa è promossa dalla piattaforma di comunicazione internazionale Betting On Italy (BOI).