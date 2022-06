Il Macchu Picchu e gli imperi d’oro del Perù protagonisti al Mudec

Si inaugura sabato 8 ottobre “Macchu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù. In mostra 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca”, una mostra promossa dal Comune di Milano-Cultura e realizzata da 24 ORE Cultura e World Heritage Exhibitions, grazie alla collaborazione con il Museo Larco di Lima da cui provengono le opere in mostra. La mostra si avvale inoltre del patrocinio del Consolato Generale del Perù a Milano, di IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana e di Istituto Cervantes di Milano.

La mostra

Il percorso in mostra, a cura di Ulla Holmquist (direttrice del Museo LARCO di Lima) e Carole Fraresso, rimarrà aperto al pubblico fino al 19 febbraio 2023, attraversando la storia artistica e la biodiversità andina in tutta la sua ampia dimensione geografica e profondità cronologica, per culminare con un viaggio nella città inca di Machu Picchu. L’esposizione presenta una selezione di 200 splendidi manufatti: opere in terracotta dalla grande espressività e perfezione tecnica, ma anche ori, argenti e tessuti.

Una parte del percorso è dedicata all’avventuroso viaggio al fianco del mitico eroe culturale Ai Apaec, attraverso il quale il pubblico scopre i misteri della cosmologia andina. La mostra a Milano è l’esclusiva tappa italiana di un tour internazionale.