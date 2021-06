Milano, una nuova mostra di Valeria Ghion con opere in plexiglass e videoproiezioni

Con la mostra “16”, visitabile dal 14 luglio al 10 settembre, la designer Valeria Ghion presenta un lavoro per gli spazi di 7.24 X 0.26 Gallery. La ricerca, originatasi tramite la teoria Cellular Automata (CA), si sviluppa in una serie di opere in plexiglass e una videoproiezione. Se nel lavoro precedente, “32”, inaugurato a Milano il 15 Ottobre 2020 negli spazi di Raw Messina, il lavoro siconcentrava su una libera descrizione bidimensionale del comportamento di serie di numeri non casuali; in questo secondo capitolo della sua ricerca, le opere si inscrivono all’interno di uno spazio determinato in precedenza.

La mostra

La serie site-specific si presenta qui come l’evoluzione tridimensionale del precedente lavoro e indaga il concetto di spazio-tempo trovandone una sintesi plastica Ispirata dal lavoro di John Convay e dalle classificazioni di Wolfram, Valeria Ghion indaga la struttura frattale considerando che ogni cellula, o bit, si evolve in base agli stati precedenti. Opportunamente regolato, questo sistema dinamico produce immagini che hanno caratteristiche frattali di autorganizzazione (o riproduzione). Ogni fotogramma risulta come prodotto dellostato precedente. Ogni immagine che entra nell’automa lo alimenta e ne influenza lo sviluppo, mostrando l’emergere della complessità da un insieme di regole semplici, creando così un respiro ciclico che permette alla figura di evolversi e sopravvivere. In questi cubi è visibile l’effetto tridimensionale del frattale creato tramite lastre di plexiglass sovrapposte e la sequanza scomposta degli stadi evolutivi dal prio al 16esimo.

Al sedicesimo passaggio generativo il frattale qui usato si chiude per la prima volta in un quadrato. È la prima unità chiusa e nelle varie configurazioni e anticipa e prelude la perfezione armonica di “32”. Forte di anni di studi e approfondimenti, il lavoro di Valeria Ghion si mette in contatto con l’invisibile attraverso il linguaggio computazionale della natura. La sua, è una riflessione epistemologica sull’intimità delle immagini.

Lo spazio

7.24X0.26 Gallery è lo spazio espositivo voluto fortemente da Pier Giuseppe Moroni - Direttore Artistico Wella, artista e fotografo - al piano terra del suo Hair Salon milanese, definito da Roberto Mutti, critico de La Repubblica, “il piùsingolare degli spazi espositivi milanesi”. È stato inaugurato nel 2005 con una mostra dedicata a Monica Vitti. Nel 2008 si ètenuta in galleria la presentazione del volume ICONE (Electa) una raccolta di immagini delle prime 4 mostre che comprendeva, oltre a Monica Vitti, Virna Lisi, Silvana Mangano e Alida Valli. Valeria Ghion “16”a cura di Linda

